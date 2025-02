"Ao que tudo indica, na decolagem teve uma falha de motor", diz especialista em segurança de voo sobre avião que caiu em SP

— Sei que a próxima pergunta que vocês (apresentadores) vão me fazer é "mas essa aeronave era bimotor ela voa?" Sim, voa muito bem. Pode ter acontecido um estol, que é uma perda de sustentação a baixa altura (...) Se fazer a curva pro lado do motor que estava desligado ou no caso em falhas, no caso de uma falha de motor, e aí se perder a sustentação — explica, ao observar que o avião voaria "muito bem" por não estar carregado e possuir apenas duas pessoas a bordo.

O especialista ainda observa que a pista do aeroporto Campo de Marte, de onde o avião decolou, é curta, o que ele, particularmente, "não gosta". No entanto, a distância era adequada para aeronave F90 realizar pousos e decolagens, conforme as especificações do modelo, e aparentemente as condições para voo eram boas.