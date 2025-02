Pelo menos 16 municípios do RS relatam danos pelo temporal

Nesta segunda-feira (17), pelo menos 79 mil clientes estavam sem energia elétrica em decorrência do temporal.

A Defesa Civil emitiu alerta para as regiões Metropolitana, Vales, Serra, Fronteira Oeste, Litoral Norte, Região Central e norte do RS. Há possibilidade de chuvas e ventos fortes, raios, alagamentos pontuais e eventual queda de granizo. O aviso é válido até às 14h de segunda-feira.

Conforme boletim divulgado por volta das 8h30min pela CEEE Equatorial, o problema atingia 70 mil clientes nos municípios de Osório, Tramandaí, Viamão e Porto Alegre. Para outros 100 mil, o serviço já havia sido restabelecido. Na área da RGE, eram pelo menos 9,5 mil afetados por volta das 13h, principalmente no Vale do Sinos.

Litoral Sul

Em Tavares , 250 casas foram destelhadas pelo granizo. Segundo o prefeito Gilmar Ferreira de Lemos, o Pretinho, não há feridos ou desalojados. A prefeitura distribui lonas para os afetados. A maior parte dos danos se deu na zona rural do município.

Litoral Norte

O município também registrou danos em 80 casas, sete escolas municipais e um centro de distribuição da Fruki Bebidas , que teve somente danos materiais, sem feridos, segundo a empresa. Os bairros mais atingidos foram Serramar, Laranjeiras, Medianeira, Caravágio, Várzea do Padre e Albatroz.

Em Imbé , a prefeitura ainda contabiliza os danos causados pelo temporal . Foram diversas casas destelhadas, postes e árvores caídas e estruturas destruídas durante o vendaval. O decreto de situação de emergência foi assinado no início da tarde. As aulas da rede municipal, previstas para começar hoje, foram suspensas por toda a semana.

Xangri-lá também registrou problemas, com quedas de postes e falta de luz.

Fronteira Oeste

Em Barra do Quaraí, a Escola Municipal Manoel Imãs dos Santos teve as aulas suspensas depois de sofrer com o destelhamento de parte da estrutura.