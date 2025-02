Alinhada às práticas ESG, promoção da saúde mental é demanda global a ser abraçada pelas empresas

Empresas têm investido em programas que possibilitam atendimento psicológico gratuito a colaboradores. Macrovector / stock.adobe.com

Diretamente associadas à inovação e à sustentabilidade, as práticas ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) também englobam o cuidado com as pessoas.

Alinhada ao pilar da governança, a promoção de ambientes de trabalho saudáveis tornou-se uma demanda global, que mobiliza corporações, governos e entidades internacionais, como destaca o psicólogo Carlos Assis, fundador do Instituto Philos Org e editor do Anuário Saúde Mental nas Empresas.

Assis defende que a saúde mental e o bem-estar das pessoas devem estar entre as preocupações das empresas.

— Os determinantes sociais da OMS (Organização Mundial da Saúde) definem o trabalho como um fator que influencia diretamente a saúde mental— justifica.

O cuidado com os colaboradores passa por diferentes esferas, desde práticas simples, como o exercício da escuta, até a criação de programas que possibilitem atendimento psicológico gratuito, por exemplo. Mas deve estar, sobretudo, ancorado na formação das lideranças.

— Não basta as organizações terem investimentos enormes, pagarem terapia para todos, se esse cuidado não se estender ao dia a dia do ambiente de trabalho e, principalmente, à postura do líderes — pondera.

Retorno positivo para as empresas

O psicólogo Carlos Assis observa que a preocupação das empresas com a pauta da saúde mental cresceu após a pandemia, quando o tema se tornou um desafio palpável. Entretanto, conforme avança o afastamento temporal da emergência em saúde, a questão perde força gradualmente.

O apontamento é comprovado pelo Anuário Saúde Mental nas Empresas, que mede o nível de comprometimento das organizações brasileiras com a promoção da saúde mental. Os dados mostram que, de 2023 para 2024, houve redução no índice geral, que caiu de 5,40 para 5,06.

A queda reafirma a necessidade de as empresas voltarem-se ao tema, o que pode trazer benefícios diversos —inclusive economicamente. Estudo realizado pela OMS demonstra que, a cada US$ 1 investido na saúde mental dos funcionários, o retorno para a empresa é de US$ 4, em razão do aumento da produtividade e da redução dos absenteísmos.

— Além disso, há um ganho qualitativo enorme. Se o trabalhador consegue ver o resultado das ações que estão sendo feitas, ele vai estar muito mais feliz e satisfeito. Naturalmente, também estará mais engajado com os objetivos da empresa — ressalta Assis.

Atendimento gratuito aos colaboradores

Plataforma Dr. Be, da Renner, oferece atendimento psicológico gratuito aos colaboradores da empresa. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Os benefícios são percebidos na prática por empresas que têm trajetória de promoção de saúde mental e bem-estar, como é o caso da Lojas Renner S.A. A varejista gaúcha é líder do setor no Anuário Saúde Mental nas Empresas de 2024 e tem o cuidado com as pessoas no centro de sua estratégia de negócio, como ressalta Regina Durante, diretora de Gente e Sustentabilidade.

É importante enxergar a promoção de saúde mental, bem-estar e diversidade dos times como parte da proposta de valor. Um ambiente em que as pessoas se sintam cuidadas, acolhidas e seguras fomenta inovação, melhoria, abertura e confiança. REGINA DURANTE Diretora de Gente e Sustentabilidade da Lojas Renner

Entre os principais vetores de atuação da varejista está a plataforma Dr. Be, que oferece aos colaboradores, de forma gratuita, serviços de telemedicina e telepsicologia, além de coaching nutricional e esportivo. O programa foi implementado em 2022 e, desde então, conquistou uma taxa de adesão de 79%.

Visando a qualidade das relações de trabalho, a Renner também lançou, em 2020, o programa Balance, que promove a escuta mensal das lideranças a respeito das demandas de suas equipes. Conforme Regina, a iniciativa permite identificar fontes de estresse e burnout, fomentar um ambiente de maior confiança e propor planos de ação para melhorar a qualidade de vida no trabalho.

O empenho vem sendo reconhecido pelos colaboradores da varejista. De 2023 para 2024, a empresa cresceu sete pontos percentuais na pesquisa interna de engajamento, justamente no item que mede qualidade de vida no trabalho.

— A Renner sempre atuou com o compromisso de promover o bem-estar dos seus colaboradores — enfatiza a diretora de Gente e Sustentabilidade.

Preparação de lideranças e de multiplicadores

Programa Semeadores de Bem-Estar, da Gerdau, treina voluntários para serem multiplicadores de boas práticas. Gerdau / Divulgação

Outra organização que se destacou no Anuário Saúde Mental nas Empresas de 2024, liderando o setor industrial, a Gerdau viu crescer o interesse dos colaboradores por iniciativas ligadas à promoção de saúde mental. O tema está tão em alta que levou a empresa a criar o programa Semeadores de Bem-Estar, que treina voluntários de qualquer área para se tornarem multiplicadores de boas práticas de segurança psicológica entre os colegas.

A produtora de aço também possui um programa voltado à formação dos líderes, conforme destaca a diretora global de Pessoas e Responsabilidade Social da Gerdau, Flavia Nardon. Por meio do Coaching de Saúde Mental, a empresa prepara as lideranças para que deem tratamento correto às demandas de saúde mental que possam surgir em suas equipes, com empatia e acolhimento.

Esses programas demonstram o quanto os nossos colaboradores e líderes estão engajadas no objetivo de construir um ambiente saudável para todos. A Gerdau tem a crença de que, enquanto as pessoas estiverem saudáveis, a organização também estará, porque as empresas são feitas de pessoas. FLAVIA NARDON Diretora global de Pessoas e Responsabilidade Social da Gerdau

Já no âmbito do atendimento direto, a organização conta com o +Cuidado, uma hotline que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, por meio da qual os funcionários podem buscar atendimento especializado gratuito. O programa estreou em 2019 e conta com uma rede de psicólogos, consultores e assistentes sociais prontos para auxiliar colaboradores e familiares.

Flávia destaca que, somente em 2024, o +Cuidado atendeu 4.286 pessoas. A maior procura foi pela área de psicologia (59%), o que evidencia a importância do canal para tratar da saúde mental.