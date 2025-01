Suspeita de bomba em pátio de casa em Arroio do Sal mobiliza equipes de segurança 

Uma suspeita de bomba preocupou moradores do balneário Figueirinha, em Arroio do Sal, no Litoral Norte , na noite de quarta-feira (22). A área em torno de uma casa foi isolada para os trabalhos das equipes de segurança .

A Brigada Militar recebeu a denúncia de que havia o objeto no pátio de uma casa e foi até o local. A operação contou com o Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local.