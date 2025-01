Sobreviventes de queda de helicóptero em SP passaram a noite na mata até serem resgatados

Sobre os pais da criança , que também estavam no helicóptero, André Feldman era um empresário conhecido na cidade de Americana, no interior paulista. Ele e esposa, Juliana Elisa Maria Feldman, morreram no acidente .

Posteriormente, o casal foi encontrado sem vida próximo aos destroços do helicóptero. De acordo com a corporação, o piloto e a menina foram resgatados conscientes e encaminhados para atendimento no Hospital das Clínicas.

De acordo com informações do Comando de Aviação da Polícia Militar, obtidas por meio do Corpo de Bombeiros, o helicóptero caiu no Morro do Tico-Tico, nas proximidades do Conjunto Habitacional Nosso Teto. Foi possível localizar o acidente por meio do sinal de celular de uma das vítimas.