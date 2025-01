Litoral Norte Notícia

PM invade posto de saúde ao manobrar viatura e atinge homem em Capão da Canoa; veja vídeo

Acidente aconteceu no domingo, no bairro São Jorge. BM disse que o calçado da soldado que dirigia o carro teria enroscado no pedal do acelerador. Uma funcionária do local também ficou ferida.

20/01/2025 - 11h36min Atualizada em 20/01/2025 - 11h37min Compartilhar Compartilhar