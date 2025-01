Passageiro filma momento exato em que raio atinge avião no Aeroporto Internacional de São Paulo

Na tarde da última sexta-feira (24), um Airbus A350-1000 da British Airways, estacionado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foi atingido por um raio durante uma forte chuva.

O incidente, capturado em vídeo pelo passageiro Bernhard Warr, que aguardava um voo no terminal 3 do aeroporto, não causou danos significativos à aeronave, conforme informado pela GRU Airport, concessionária responsável pelo aeroporto. As informações são do g1.

O vídeo do raio atingindo a cauda do avião circulou amplamente nas redes sociais e chamou atenção da imprensa internacional, com destaque nos veículos Independent do Reino Unido e The Australian.

Apesar do susto, a manutenção da British Airways realizou inspeções preventivas na aeronave, que é projetada para suportar descargas elétricas de forma segura. Um funcionário do aeroporto que estava na pista parece se assustar com clarão provocados pela descarga elétrica.

Em uma rede social, o passageiro brincou ao dizer que o registro foi fruto do acaso: "No lugar certo, na hora certa e usando o botão de câmera lenta."

A GRU Airport esclareceu que o incidente ocorreu devido à altura da empenagem da aeronave, que pode aumentar a probabilidade de incidência durante tempestades elétricas.

"O incidente ocorreu devido à altura da empenagem da aeronave, que pode aumentar a probabilidade de incidência durante tempestades elétricas. No entanto, eventos como este são raros, e aeronaves modernas são projetadas para suportar descargas elétricas de forma segura", explicou a GRU Airport.

As condições meteorológicas adversas impactaram significativamente as operações do aeroporto, com 24 voos alternados para outros aeroportos, 15 pousos e 18 decolagens cancelados.

A tempestade que atingiu São Paulo causou alagamentos, desabamentos e correntezas que arrastaram carros, resultando na morte de um artista plástico de 73 anos em sua casa, em Pinheiros, zona oeste da cidade.