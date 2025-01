Morre Piruinha, bicheiro mais velho da antiga cúpula do jogo no Rio, aos 94 anos

Segundo amigos da família, ele teria morrido em casa, após ser liberado do hospital. Globoplay / Reprodução

O bicheiro José Caruzzo Escafura, o Piruinha, de 94 anos, morreu nesta quarta-feira (22) no Rio de Janeiro. O contraventor era o mais velho da antiga cúpula do jogo no Rio. As informações são do g1.

A causa exata da morte ainda não foi divulgada, porém, amigos da família afirmam que ele foi levado ao hospital depois de passar mal. Voltou para casa, após ser liberado, e acabou morrendo.

Escafura exerceu diversas profissões até 1950. Depois, passou a gerenciar as bancas da região da Piedade, Abolição e Inhaúma, onde exerceu bastante influência no auge do jogo — e onde morou até a morte.

José foi personagem da série "Vale o Escrito - A Guerra do Jogo do Bicho", que conta a história e bastidores da contravenção no Rio de Janeiro. No documentário, ele mostra orgulho de ter feito parte do jogo do bicho, por ser mulherengo e pai de 19 filhos.

— Eu vivo de jogo há 80 anos, desde moleque. Mas já fui jornaleiro, já vendi muita bala no trem, engraxei muito sapato na Praça 24 de Maio, fui trocador e motorista de ônibus, trabalhei na praça no tempo da guerra. Ganhei muito dinheiro. Sou o único banqueiro de bicho (assumido). Já tive mais de cem mulheres. Eu tive 19 filhos porque muitas mulheres tiveram juízo e não quiseram ter filho — disse na série.

Da chamada antiga cúpula do jogo do bicho no Rio ainda estão vivos: Aniz Abraão David, o Anísio, e Aírton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães.