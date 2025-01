Morre o desembargador Cacildo de Andrade Xavier, aos 89 anos

O desembargador aposentado Cacildo de Andrade Xavier morreu na quinta-feira (16), aos 89 anos. Natural de Santa Maria, na Região Central, teve trajetória notável no Judiciário, com dedicação significativa de parte de sua vida.

Ao longo de sua carreira, o magistrado integrou diversas gestões na Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS), ocupando cargos como vice-presidente de Finanças (1976-78), Cultural (1988-90) e Social (2008-09), além de integrar a Comissão Fiscal no período 1996-97.

Entre 1990 e 1991, presidiu o Conselho Deliberativo, tornando-se membro vitalício do colegiado. Foi presidente do Tribunal de Justiça do RS (TJRS) entre 1998 e 1999 e, em um período, também assumiu interinamente o governo do Estado, em uma ausência de Antônio Britto, que governou de 1995 a 1999.

Juiz de Direito

Nomeado juiz de Direito em 1964, ingressou no Tribunal de Justiça gaúcho em 1986, após uma sólida trajetória como pretor.

Em depoimento ao projeto AJURIS em Sete Décadas, em 2014, destacou a experiência de presidir o Conselho Deliberativo como fundamental para sua atuação no TJRS, especialmente nas questões administrativas.

O presidente da AJURIS, Cristiano Vilhalba Flores, lamentou a morte:

"Uma perda irreparável. O Cacildo foi um grande magistrado, um grande presidente do Tribunal de Justiça e dedicou parte da sua vida a servir o associativismo. Fica para todos nós o exemplo do magistrado e do cidadão Cacildo. Que a família encontre conforto nesse momento difícil", disse, em nota.