Morre aos 99 anos Renina Katz, desenhista, gravurista e arquiteta brasileira 

Renina Katz Pedreira, renomada desenhista, gravurista, aquarelista, ilustradora, arquiteta e professora brasileira, faleceu aos 99 anos no dia 21 de janeiro de 2025, em São Paulo. F ilha de imigrantes judeus poloneses refugiados no Brasil após a Primeira Guerra Mundial, Renina construiu uma trajetória marcante nas artes visuais, transitando entre o realismo social e a abstração.

Nascida em 1925, no Rio de Janeiro, Renina começou a desenvolver suas primeiras obras na década de 1940, com foco em retratos e paisagens cariocas, incorporando elementos do expressionismo. Em 1947, iniciou seus estudos na Escola Nacional de Belas Artes, onde foi aluna de mestres como Quirino Campofiorito e Henrique Cavalleiro. Durante esse período, também aprendeu xilogravura com o ilustrador e gravurista Axl von Leskoschek.