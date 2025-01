Após nove horas suspensas, entradas e saídas de navios no Porto de Rio Grande são retomadas parcialmente

Operações foram suspensas às 22h de domingo. Lauro Alves / Agencia RBS

As operações de entrada e saída de navios do Porto de Rio Grande foram parcialmente retomadas às 7h desta segunda-feira (20). As operações estavam suspensas desde as 22h de domingo (19) em razão do tempo instável no sul do Estado.

Foram liberadas apenas movimentações internas de navios que já estavam no porto gaúcho.

De acordo com a Praticagem da Barra, responsável pela movimentação das embarcações, as rajadas de vento chegaram a 25 km/h e as ondas registraram até três metros de altura no domingo.

O Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil divulgou um aviso de vento muito forte até a meia-noite de quarta-feira.

Previsão do tempo para a semana

O clima no Rio Grande do Sul deverá sofrer com variações bruscas ao longo dos próximos dias.

As regiões sul, centro, oeste, leste e nordeste do Estado lidam com fortes chuvas e ventos intensos desde domingo.

Ao longo da segunda-feira (20), o fenômeno deve perder força e se deslocar para o oceano Atlântico e Santa Catarina, mas ainda afetando principalmente regiões como o extremo sul, o nordeste e o litoral do RS.

Na terça-feira (21), o tempo deve ficar firme na maior parte do Rio Grande do Sul. O sol deve voltar a aparecer, ainda entre nuvens, e pancadas de chuva, se ocorrerem, deverão ser em pontos isolados.