Incêndio atinge depósito de lixo em Capão da Canoa há três dias e cheiro se espalha pela cidade

Desde a madrugada desta quinta (23), o cheiro pode ser sentido na área central do município , conforme a força e a direção do vento.

Conforme moradores, as chamas começaram com três focos de incêndio. O material do depósito é composto principalmente de madeiras usadas em construção e resíduos de poda da cidade. Os bombeiros chegaram a atuar com apoio de outros municípios, mas não conseguiram combater totalmente o incêndio ainda.