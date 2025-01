Homem morre após cair de escada ao desembarcar de avião no interior de São Paulo

Na tarde deste domingo (19), um incidente ocorreu no Aeroporto de São José do Rio Preto , interior de São Paulo . Servidor público de 67 anos morreu quando descia a escada no momento em que desembarcava de um avião. Ele estava a bordo de um voo da Latam, procedente de Congonhas.

Marco Antonio D'amico retornava de uma viagem à capital paulista, em voo que havia decolado do aeroporto de Congonhas às 17h35min e chegou a Rio Preto às 18h25min. Segundo o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas encontrou o passageiro em parada cardiorrespiratória, confirmando sua morte no local. As informações são do g1.