Exposição, painel e caminhada farão parte das homenagens às vítimas da tragédia na boate Kiss

Já está montada na Praça Saldanha Marinho, no centro de Santa Maria, a "tenda da vigília", local que será utilizado para as homenagens às 242 vítimas da tragédia da boate Kiss , que completa 12 anos na segunda-feira (27). Os detalhes da programação foram divulgados na quinta (23).

As atividades acontecem na tenda em frente ao prédio onde funcionava a boate, na Rua dos Andradas. Conforme o documento, criado pela Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) e o Coletivo Kiss: Que Não se Repita, a programação conta com painéis de discussão e homenagens.

Já na madrugada do dia 27, serão apresentados vídeos, feita a leitura dos nomes das vítimas e, por fim, o "minuto do barulho", próximo do horário em que aconteceu o incêndio.

Na segunda (27), a programação começará às 18h com uma fala do presidente da Associação, Flávio Silva. O advogado que representa as famílias trará uma atualização do caso na Justiça. O painel contará também com falas de outros familiares de vítimas e a exposição Sobrevivi para Contar, na praça Saldanha Marinho.