Estampadores de placas veiculares do Rio Grande do Sul projetam retomar emissões a partir desta sexta-feira

Situação afeta quem precisa de placas novas. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Empresas que confeccionam placas veiculares no Rio Grande do Sul suspenderam novas emissões há dois dias e projetam retomar o serviço nesta sexta-feira (24). A situação afeta quem precisa de placas novas porque comprou um carro novo ou perdeu a placa antiga. O problema é resultado de uma norma do Detran gaúcho, publicada no último 18.

A portaria 022/2024, do departamento de trânsito estadual, suspendeu por tempo indeterminado a vigência de mudanças previstas em outra portaria (497/2023) que estabeleceu requisitos técnicos de segurança obrigatórios para evitar fraudes. Entre eles, o registro biométrico do estampador da placa e do recebedor do veículo, a coleta e a validação de imagens do carro emplacado e uso de software rastreável, entre outras novidades.

Segundo a entidade que representa os 366 estampadores do Estado, as empresas tiveram desde o final de 2023 para se adequar. A mudança entrou em vigor no último dia 10 de janeiro e foi suspensa no dia 21. Segundo o Detran, foram identificados "alguns problemas de fluxo e casos de demora no emplacamento". Conforme o presidente da Associação Gaúcha dos Estampadores de Placas de Identificação Veicular, as empresas precisaram, então, de tempo para voltar ao antigo sistema.

— Como o Detran publicou a suspensão, para voltar ao processo antigo, não se conseguiu fazer no mesmo dia. Por isso o emplacamento parou no Estado ontem (terça) e ficou parado hoje (quarta), e deve retomar amanhã (sexta) — afirma Fabio Baldissera.

Enquanto isso, quem precisa de placas, conta com o retorno logo do serviço. É o caso da psicóloga Thais Bueno, que esperava poder viajar com o novo veículo.

— Retirei o carro zero na concessionária ontem (terça) pela manhã, fomos com o veículo até o Detran para dar andamento no registro e deu tudo certo, mas na hora de ir confeccionar a placa o sistema não estava operando. Entrei em férias e pretendia viajar logo depois de emplacar o carro — lamenta a psicóloga.

Confira a nota na íntegra do Detran/RS

"O Detran trabalha desde 2023 no desenvolvimento de um novo processo para modernizar o emplacamento de veículos. Quando o novo regramento passou a valer, em 10 de janeiro, apresentaram-se alguns problemas de fluxo e casos de demora no emplacamento. A portaria foi, então, suspensa para ajustes, retornando ao sistema antigo até que se realizem mais testes, possíveis readequações e checagem de requisitos de segurança e fluidez no processo."