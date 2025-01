Empresário morre após receber anestesia geral para fazer tatuagem em Santa Catarina

Procedimento

No entanto, segundo o responsável pelo estúdio de tatuagem, que preferiu não ser identificado, a complicação ocorreu durante a sedação e intubação , antes mesmo do início do desenho.

Investigação

O que diz o Conselho Regional de Medicina?

Nota do estúdio de tatuagem

"Primeiramente o Studio de Tatuagem lamenta profundamente o falecimento do Ricardo, que além de cliente era um grande amigo do proprietário do Studio. Esclarecemos que o Ricardo iria fazer conosco um fechamento de costas com anestesia geral, sedação e intubação. Para isso contratamos um hospital particular com toda equipe, equipamentos e drogas anestésicas necessárias para a segurança do procedimento. Contratamos também um médico com especialização em anestesiologia e experiência em intubação, que teve sua documentação aprovada pelo hospital.