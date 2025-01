Dez municípios do RS irão receber mais de R$ 8 milhões em repasse da Defesa Civil nacional

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou, nesta segunda-feira (27), o repasse de R$ 18.677.540 para ações de resposta a desastres no país. Dez municípios do RS estão serão contemplados. Juntos, receberão R$ 8.233.883,85, o que corresponde a 44% do montante liberado.