Criança de sete anos é a 17ª vítima relacionada aos temporais em São Paulo

Chuva provocou alagamentos em diversos pontos do estado. ALEX SILVA / ESTADÃO CONTEÚDO

Uma criança de sete anos morreu após cair em uma galeria de água enquanto brincava no Parque Municipal do Povo Roberto Nasraui, no município de Itapecerica da Serra, em São Paulo. Segundo a Defesa Civil, essa é a 17ª vítima relacionada às fortes chuvas no Estado desde 1º de dezembro.

No final de semana, outras duas vítimas relacionadas ao temporal no estado foram encontradas. No sábado (25), o corpo de um homem de 73 anos foi encontrado dentro de uma residência, na capital paulista. A casa foi alagada na sexta-feira (24), dia em que a cidade registrou o terceiro maior volume de chuva da série histórica, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No domingo (26), foi encontrado o corpo de um motociclista que teria sido arrastado por enxurrada no bairro Cumbica, em Guarulhos, no dia anterior. Segundo a Defesa Civil, a enxurrada se formou após uma forte chuva que caiu na cidade.

Gabinete de crise

A Defesa Civil montará, de forma presencial, nesta segunda-feira (27), a partir das 14h, o gabinete de crise no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) para coordenar as ações relacionadas aos eventos meteorológicos previstos. Entre segunda e terça-feira (28), há previsão de acumulados mais elevados de chuva, além da forte intensidade, informa o órgão.