O homem encontrado morto no mar em Capão da Canoa, no Litoral Norte , na tarde de quinta-feira (16), foi identificado como Lucas Mendes de Souza , 32 anos. Morador de Içara, em Santa Catarina, ele estava desaparecido desde sexta-feira passada , quando saiu para pescar.

Segundo familiares, o pescador estava colocando uma rede no mar, na região da Barra do Torneiro, quando foi arrastado pela correnteza. O local fica a mais de 130 quilômetros em linha reta do ponto onde o corpo foi localizado.