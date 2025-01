Conversas Cruzadas: EUA fora do Acordo de Paris preocupa a COP 30 e o meio ambiente?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, excepcionalmente às 17h, o apresentador Rodrigo Lopes recebe o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm, o diretor técnico e científico da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan), Francisco Milanez, o professor de relações internacionais na Universidade do Vale do Taquari (Univates), Matheus Fröhlich, e o advogado e presidente do Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades), Marcino Fernandes Rodrigues Junior, para debater se saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris preocupa a COP 30 e o meio ambiente.