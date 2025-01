Programa é destinado a pessoas que não possuem condições financeiras de arcar com os custos para obter a CNH.

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um documento indispensável para quem deseja conduzir veículos no Brasil. Para ampliar o acesso ao item, foi criado o programa CNH Social , que oferece a chance de tirar a habilitação gratuitamente para pessoas de baixa renda.

O programa, que já está disponível em diversos Estados brasileiros, cobre todos os custos do processo de habilitação , incluindo taxas obrigatórias, exames médicos e cursos teóricos e práticos.

No Rio Grande do Sul , a iniciativa foi realizada, pela última vez, em 2014, na sua segunda edição. Atualmente, ela se encontra inativa por aqui.

Como funciona o programa CNH Social?

O programa é voltado para indivíduos que não possuem condições financeiras de arcar com os custos tradicionais de obtenção da CNH.

A inscrição, geralmente feita de forma online pelo site do Detran, inclui uma análise socioeconômica. Os candidatos aprovados passam por todas as etapas obrigatórias do processo de habilitação, como aulas teóricas e práticas, sem qualquer custo.