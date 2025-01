Chuva na Grande Florianópolis provoca alagamentos e deslizamento de terra

A Grande Florianópolis, em Santa Catarina, reviveu na tarde desta sexta-feira (24), as cenas da chuva forte que já tinha atingido a região há uma semana . Houve grandes alagamentos e pontos com deslizamentos de terra em Palhoça e na capital catarinense, segundo informações do NSC Total .

Situação semelhante aconteceu em outro trecho da BR-101, no Contorno Viário de Florianópolis. O km 42,7, sentido sul, em Palhoça, teve uma das pistas interditada por volta das 18h devido do acúmulo de água.

A situação se agravou com um deslizamento de terra na SC-406 , no Morro das Pedras, afetando o trânsito e causando alagamentos em vias nos bairros Campeche e Rio Tavares. A Defesa Civil, a Guarda Municipal e o comando de Polícia Militar Rodoviária foram acionados para acompanhar a situação.

Ainda de acordo com a Secretaria de proteção e Defesa Civil do Estado, houve alagamentos pontuais em vias públicas de São João Batista, no Vale do Tijucas.