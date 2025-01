Azul vai suspender operações em 12 cidades e anuncia mudanças a partir de março

Medida passa pela readequação da frota de aviões da companhia. Azul / Divulgação

A Azul Linhas Aéreas prepara um pacote de mudanças operacionais para março, inclusive com alterações nas rotas de alguns voos e a suspensão das atividades em 12 cidades brasileiras.

Em nota enviada ao g1, a empresa informou que a decisão parte do aumento com os custos da aviação e para "ajuste de oferta e demanda".

O Ceará será o Estado mais afetado, com quatro municípios onde a companhia aérea deixará de operar. A cidade de Correia Pinto, em Santa Catarina, é a única do Sul do Brasil que foi incluída no pacote de cortes.

A medida deverá entrar em vigor no dia 10 de março. As cidades onde a Azul vai encerrar suas operações são:

Barreirinhas (MA)

Cabo Frio (RJ)

Campos (RJ)

Correia Pinto (SC)

Cratéus (CE)

Iguatú (CE)

Mossoró (RN)

Parnaíba (PI)

Rio Verde (GO)

São Benedito (CE)

São Raimundo Nonato (PI)

Sobral (CE)

Outras mudanças

Também em março, a partir do dia 3, os voos com destino a Fernando de Noronha (PE) vão partir exclusivamente de Recife, capital do Pernambuco.

A partir do dia 10, serão implementadas alterações em rotas do Ceará e mudança para aeronave com menor capacidade no aeroporto de Caruaru, no Pernambuco.

Fusão