Três dias após temporal,  fornecimento de energia elétrica é normalizado no RS

Três dias depois do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul no último domingo (1), o fornecimento de energia elétrica foi normalizado no Estado. Na noite de quarta-feira, a CEEE Equatorial regularizou o serviço de energia dos últimos 3,5 mil pontos que ainda estavam sem luz. A área da RGE teve o abastecimento normalizado no mesmo dia, pela tarde.