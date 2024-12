Um dia depois Notícia

RS ainda tem 27 mil clientes sem luz após temporal

Conforme a CEEE Equatorial, as cidades mais afetadas são Porto Alegre, Alvorada, Guaíba, Viamão e Rio Grande. No pico do temporal, na tarde de sexta-feira, número chegou a 170 mil

