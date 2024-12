Piloto morre em queda de avião agrícola em Capivari do Sul

Vítima estava sozinha no avião. Guilherme Milman / Agencia RBS

O piloto de um avião agrícola morreu após a aeronave cair em uma propriedade rural no bairro Formoso, em Capivari do Sul, no Litoral Norte. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (5). Ele foi identificado como Diego Stédile, 33 anos.

Segundo autoridades e testemunhas do acidente, Diego estava pulverizando uma lavoura de arroz quando bateu em uma antena e caiu em uma propriedade ao lado. A aeronave chegou a pegar fogo após a queda. Os bombeiros foram acionados e combateram o incêndio.

O dono da propriedade, Marcelo de Oliveira Neto, estava saindo de casa quando percebeu a queda.

— Éu só ouvi o barulho da batida e olhei pra cima, vi ele perdendo altura. Pensei que poderia ter caído em cima de alguma casa, mas foi numa área mais afastada. Eu saí correndo para ver se podia fazer alguma coisa, mas quando nós chegamos não teve como porque já estava pegando fogo — conta.

Além dos bombeiros, a Brigada Militar realizou o primeiro atendimento. Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) chegou no local por volta das 11h30min. O órgão será o responsável por apurar as circunstâncias do acidente.

Diego trabalhava na empresa Capivari Aviação Agrícola LTDA. Procurada pela reportagem, a companhia se manifestou por meio de nota (leia a íntegra abaixo). A vítima estava sozinha no avião.

Aeronave caiu em uma propriedade rural no bairro Formoso, em Capivari do Sul. Guilherme Milman / Agencia RBS

Leia a nota da empresa aérea

"A Capivari Aviação Agrícola manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do piloto Diego Tel Stedile, 33 anos, ocorrido em um acidente aéreo na manhã desta quinta-feira (5) em uma área próximo à cidade de Capivari do Sul. Em quase um ano de convivência no trabalho, já havia se mostrado um profissional competente, além de querido pela equipe.

Logo após o ocorrido, a empresa acionou imediatamente o Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa V), a quem cabe agora determinar as causas do acidente. Com isso, a Capivari Aviação Agrícola segue colaborando com os investigadores.

Salientamos que o avião envolvido na ocorrência estava com a manutenção e documentação em dia. O mesmo valendo para a certificação do profissional.