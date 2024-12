Mulher é atropelada durante protesto contra falta de luz em Osório

Uma mulher foi atropelada na Estrada do Mar, no Litoral Norte, em meio a um protesto contra a falta de luz na região. O nome da vítima não foi divulgado.

A manifestação ocorria durante a noite desta segunda-feira (10) para cobrar providências da CEEE Equatorial. O grupo estava reunido no km 7, no bairro Várzea do Padre, em Osório.