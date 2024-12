Mesmo com a suspensão do contrato, banners anunciando o "Largo da Batata Ruffles" já haviam sido colocados em estações da Linha 4-Amarela, próximas ao espaço.

A iniciativa fazia parte de um acordo entre a prefeitura de São Paulo e a Pepsico do Brasil, fabricante das batatas Ruffles, mas foi suspensa pela administração após questionamentos sobre a legalidade do contrato. As informações são do g1.