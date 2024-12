Jovem morre ao cair de prédio em Balneário Camboriú enquanto gravava vídeo

Mulher de 22 anos morreu ao cair do edifício Império do Sol, na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú. Reprodução / Google Street View

Uma jovem de 22 anos morreu ao cair do alto de um prédio em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, na noite de domingo (8). Segundo o irmão da vítima, que presenciou o acidente, ambos estavam no local para gravar vídeos quando a jovem tropeçou.

Conforme informações do portal NSC Total, o resgate foi acionado por volta das 21h45min no Edifício Império do Sol, localizado na Avenida Atlântica, no centro da cidade. Contudo, ao chegarem, a jovem já havia falecido. De acordo com os socorristas, a queda foi de cerca de 25 andares.

As polícias Militar, Civil e Científica compareceram ao prédio para iniciar a investigação do caso. A Guarda Municipal de Balneário Camboriú, que também prestou atendimento na ocorrência, informou que um vídeo registrou o momento do acidente. Nas imagens, feitas por outra pessoa que estava no topo do edifício, a jovem aparece segurando um celular no instante em que tropeça e cai.