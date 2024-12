Estado ainda tem 11,5 mil clientes sem luz após temporal

O temporal que atingiu o Estado na sexta-feira (6) ainda deixa 11,5 mil clientes sem luz na área de cobertura da CEEE Equatorial. A quantidade representa uma redução no comparativo com a manhã deste sábado (7), quando o montante era de 27 mil consumidores , segundo a distribuidora.

Em nota divulgada no início da noite, a CEEE afirma que a falta de fornecimento ocorre nas cidades de Bagé, na Campanha, Rio Grande e Capão do Leão, no Sul, Porto Alegre e Viamão, na Região Metropolitana.