Conversas Cruzadas: regulação das redes sociais no Brasil é censura ou proteção?

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Paulo Rocha recebe o advogado e professor da UFRGS, Rafael Dresch, e o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ⁠Carlos Eduardo Richinitti, para debater se a regulação das redes sociais no Brasil é censura ou proteção.