Conversas Cruzadas: quais os sintomas e como tratar a ansiedade, eleita a palavra de 2024

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o diretor do Hospital Psiquiátrico São Pedro, Alceu Gomes, o psiquiatra e pesquisador do Programa de Transtornos de Ansiedade do HCPA, Natan Pereira Gosmann, o psicólogo mestre em Ciências da Saúde pela UFCSPA, Richard Ávila, e a escritora autora do livro “A ansiedade é uma companheira cruel”, ⁠Milena Farias, para debater os sintomas e o tratamento para a ansiedade.