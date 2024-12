Conversas Cruzadas: o que motivou e o que está por vir após decreto de lei marcial na Coreia do Sul

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Paulo Rocha recebe o comunicador do Grupo RBS, Rodrigo Lopes, e a professora de Relações Internacionais da PUCRS e diretora do think tank Observa China, ⁠Luana Margarete Geiger, para debater o que motivou e o que está por vir após o decreto de lei marcial na Coreia do Sul.