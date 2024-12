Com três enchentes em menos de um ano, Roca Sales ganha sistema de alerta para desastres climáticos

Sirene de alerta para desastres no alto de um poste em Roca Sales, no Vale do Taquari.

O município de Roca Sales, no Vale do Taquari, ganhou um novo sistema de alerta para desastres climáticos. Uma sirene foi instalada na cidade, nesta sexta-feira (13), preparada para tocar 12 horas antes do aumento do nível do Rio Taquari, que corta a região.