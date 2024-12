Chuva intensa provoca alagamentos e deixa pessoas desalojadas em Santa Catarina

As fortes chuvas que atingem Santa Catarina desde o início da manhã deste sábado (7) causaram estragos em diversas regiões. Conforme o balanço divulgado pela Defesa Civil Estadual às 16h deste sábado, ao menos 15 cidades registraram ocorrências.

A cidade de Araquari, no norte do Estado, decretou situação de emergência.

Uma nota divulgada no início da tarde deste sábado no portal da prefeitura informou que, em 12 horas, choveu 80 milímetros, o que era esperado para o mês inteiro no município.

Em Joinville, bairros registraram alagamentos nas últimas 12 horas. Conforme informou o portal NSC Total, somente até as 15h de sábado, o órgão já tinha registrado 37 ocorrências na cidade, entre deslizamentos, erosão e quedas de muro. O serviço de transporte público chegou a ser interrompido, mas já foi retomado.

O início das provas do vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) foi postergado em duas horas e começou às 16h em virtude da situação no município.

Nas redes sociais, o prefeito de Joinville, Adriano Silva (Novo), afirmou que o município já está preparado para receber as famílias em um abrigo emergencial, organizado na Escola Municipal Doutor Rúben Roberto Schmidlin, localizada no bairro Morro do Meio.

Ao menos 50 residências foram afetadas em Bom Retiro

Outros municípios também registraram chuva intensa. No último relatório divulgado, a Defesa Civil informou que 50 residências foram afetadas. Houve deslizamento de terra e queda de barreira sem vítimas.

Rios transbordaram, impossibilitando o acesso a diversas comunidades, entre elas, Matador, Vila Nei e Papuan. Os bombeiros fizeram rondas na região em busca de mais pessoas e animais ilhados.

Alagamentos pontuais também foram registrados em Dionísio Cerqueira e Xanxerê.

Em São Francisco do Sul e Itapoá, vias foram interditadas.

Alerta até segunda-feira

A instabilidade climática no estado catarinense está sendo causada por uma frente fria semi-estacionária. São esperadas chuvas intensas até pelo menos a próxima segunda-feira (9). A Defesa Civil não descarta a possibilidade de deslizamentos e alagamentos em diversas áreas do Estado.

As regiões mais afetadas devem ser o Extremo Oeste, o Litoral Norte, o Vale do Itajaí e o Planalto Norte, com chuvas que devem variar entre 200mm e 250mm de volume. Na Grande Florianópolis e no restante do Litoral Sul, é esperada uma precipitação entre 60mm e 80mm.

Apenas a partir de terça-feira (10) o governo prevê um alívio nas condições meteorológicas. A Defesa Civil pede que a população tome cuidado em áreas alagadas, encostas e áreas próximas de rios.