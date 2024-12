Chuva e vento Notícia

Ao menos três cidades do sul do Estado já registram estragos pelo temporal

Jaguarão foi o município com maior acumulado de precipitação, com 81,6 milímetros entre 8h e 12h. Rio Grande e São José do Norte também tiveram danos

