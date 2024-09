Anatel amplia regra para proteger consumidor de ligações indesejadas

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou nesta terça-feira (10) a ampliação da obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 para todas as empresas que realizam mais de 10 mil chamadas diárias. Anteriormente, a regra era aplicável apenas às empresas de telemarketing. Agora, independentemente do motivo, todas as empresas e entidades responsáveis por grandes volumes de chamadas devem adotar a medida. A regra entra em vigor em 5 de janeiro de 2025.