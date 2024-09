A Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) aplicou à CEEE Equatorial uma multa de R$ 6.121.583,95. A penalidade, notificada à empresa na última segunda-feira (2), decorre de uma fiscalização motivada por reiteradas reclamações registradas na Ouvidoria do órgão sobre "alteração de titularidade".