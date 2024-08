Enfileirados dentro de um depósito em Montenegro, no Vale do Caí, 32 veículos de alto padrão atingidos pela enchente serão leiloados no sábado (10). Com lances iniciais de até 30%, a expectativa é de que sejam arrematados por até metade dos valores estabelecidos na tabela Fipe, que determina o preço médio dos veículos.