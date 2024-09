Após alteração, mais da metade dos divórcios e inventários no RS deve passar a ser feita em cartórios de notas

A decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no último dia 20, permitindo a realização de atos de inventários, partilhas e divórcios em cartórios de notas mesmo quando existam menores envolvidos, deve elevar a quase 60% a fatia deste tipo de ato rezlizada nestes estabelecimentos. A projeção é da seccional gaúcha do Colégio Notarial do Brasil (CNB), entidade representativa dos mais de 9 mil notários do país e que congrega os tabeliães de notas e de protestos de cada Estado.