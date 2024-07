Painel RBS debate a retomada do Vale do Taquari

Região fortemente atingida pela crise climática de maio no Rio Grande do Sul, o Vale do Taquari receberá a próxima edição da série especial do Painel RBS. O encontro será nesta quarta-feira (10), às 14h, com transmissão em GZH. O ciclo de debates integra a frente de ações do movimento “Pra cima, Rio Grande”, criado pelo Grupo RBS com o objetivo de dar voz e visibilidade aos desafios e soluções para a reconstrução do Estado, com foco em diferentes setores e regiões.