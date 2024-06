Em continuidade ao movimento “Pra Cima, Rio Grande”, criado há 12 dias e cujo objetivo é mobilizar o Estado para a reconstrução e a retomada das atividades, após a tragédia de maio, o Conselho Editorial do Grupo RBS abriu as portas nesta terça-feira (18) para entender o que pensam lideranças de setores que estão no centro das iniciativas necessárias para abreviar e, sobretudo, melhor planejar o processo de recuperação do Estado.