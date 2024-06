Mais de um mês após o início das enchentes no Rio Grande do Sul, clientes ainda enfrentam dificuldades para sacar dinheiro em espécie em caixas eletrônicos. Segundo o presidente da Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul (Asbancos), Irany Sant'Anna Júnior, o problema está diminuindo, mas empresas ainda enfrentam problemas logísticos.