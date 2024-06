A possibilidade do estacionamento Keep Parking, situado próximo ao aeroporto Salgado Filho, não isentar a tarifa de maio dos clientes causou polêmica e chegou ao Procon. Há quase um mês, 600 veículos estão estacionados no local, que fica na Avenida das Indústrias e segue ilhado, sem possibilidade de os proprietários retirarem os seus bens.