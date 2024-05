Há 439 mil pontos sem energia elétrica em todo o Rio Grande do Sul neste sábado (4). Conforme boletim divulgado nesta tarde, na área da CEEE Equatorial, são ao menos 178 mil clientes afetados. Os municípios mais atingidos são Eldorado do Sul, Guaiba, Porto Alegre, Alvorada e Viamão. Dos desabastecidos, 163 mil estão desligados por segurança, devido a áreas alagadas, atendendo a solicitações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das prefeituras municipais.