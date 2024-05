O Rio Taquari, que percorre a Região dos Vales, uma das mais atingidas pelos temporais no Rio Grande do Sul, subiu seis metros em 24 horas e voltou a ultrapassar a cota de inundação (19 metros) em Estrela. Conforme medição da Defesa Civil do município, o patamar estava em 19m24cm às 19h deste sábado (11).