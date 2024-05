A operação de resgate nas áreas atingidas por enchentes no Rio Grande do Sul está sendo prejudicada pela relutância dos moradores em deixarem suas casas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros e de voluntários envolvidos nos salvamentos, muitas pessoas estão com medo de que suas residências, desocupadas, sejam roubadas. Além disso, muitos não acreditam que a água possa atingir andares mais altos.