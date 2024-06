O Keep Parking, situado próximo ao aeroporto Salgado Filho, anunciou que não irá isentar de pagamento os veículos que ficaram no estacionamento durante o mês de maio, devido à enchente. E, logo após o anúncio, o Procon Porto Alegre recebeu mais de 10 denúncias de clientes, que afirmaram que a empresa não pretende liberar os automóveis sem pagamento. Segundo o diretor executivo do órgão municipal de defesa do consumidor, Rafael Schwelm Gonçalves, essa prática é considerada abusiva.