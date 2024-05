O ministro dos Transportes, Renan Filho, chegou ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira (14) para vistoriar e liberar trechos de rodovias federais no Estado. Uma das previsões é que a Ponte do Fandango, em Cachoeira do Sul, seja liberada para tráfego nos dois sentidos na próxima quarta-feira (15). Uma avaliação ainda determina se será possível abandonar o sistema "pare e siga" no local.