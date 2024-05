Os moradores do interior de São Martinho da Serra, Santa Maria, São Pedro do Sul e Itaara, na região central do Estado, que estavam foram de casa por conta do risco de a barragem Saturnino de Brito transbordar, foram liberados para voltar às suas residências neste sábado (4). Conforme a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), o local não está mais em situação de emergência e há segurança para que as famílias que vivem no entorno retornem.